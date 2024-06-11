Карпукас: «До базы «Локомотива» обычно езжу на такси»

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас рассказал, на каком виде транспорта добирается до тренировочной базы.

«Не скажу, что часто пользуюсь общественным транспортом. Недавно в Москве была большая пробка, поэтому пришлось поехать на метро. Но в 99% случаев я вызываю такси. До базы так удобнее ехать», — сказал Карпукас Metaratings.

Карпукас является воспитанником «Локомотива». За основную команду он сыграл 71 матч во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу.