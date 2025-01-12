Сегодня, 15:00
Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас рассказал, как провел зимний отпуск.
«Отдохнул отлично, съездил в США. Визу тяжело получали, одобрили не с первого раза. Времени было не так много, но мне очень понравилось. Хотя добираться очень тяжело, летели через Дубай. Успел посмотреть Нью-Йорк, Лос Анджелес, Лас Вегас и Гавайи.
Посетил игру НБА, первый раз на баскетболе вживую. Задал себе высокую планку шоу, очень понравилось. Подобный уровень в России? У них выстроена структура, не надо равняться. У них свое, у нас свое», — сказал Карпукас.
«Локомотив» вышел из отпуска 12 числа и прошел медосмотр. Подготовительные сборы команда проведет в ОАЭ.
После 18 туров РПЛ «Локомотив» набрал 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре балла.