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Сегодня, 16:05

Карпукас — о будущем Миранчука: «Спрашиваю у него, но он не говорит»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас рассказал «СЭ» об общении с Антоном Миранчуком по поводу будущего игрока в команде.

«Все у него спрашиваю, узнаю, интересуюсь, но он не говорит. Потому что сам не знает», — сказал Карпукас «СЭ».

Ранее агент футболиста Вадим Шпинев заявил, что Миранчук, скорее всего, покинет «Локомотив».

В сезоне-2023/24 Миранчук провел 38 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 7 голевых передач. Контракт полузащитника с железнодорожниками рассчитан до конца июня.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас
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