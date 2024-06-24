Сегодня, 16:05
Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас рассказал «СЭ» об общении с Антоном Миранчуком по поводу будущего игрока в команде.
«Все у него спрашиваю, узнаю, интересуюсь, но он не говорит. Потому что сам не знает», — сказал Карпукас «СЭ».
Ранее агент футболиста Вадим Шпинев заявил, что Миранчук, скорее всего, покинет «Локомотив».
В сезоне-2023/24 Миранчук провел 38 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 7 голевых передач. Контракт полузащитника с железнодорожниками рассчитан до конца июня.