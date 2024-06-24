Карпукас об отпуске в Кении: «Интересно, колоритно и завораживающе!»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о прошедшем отпуске.

«Давно хотел поехать на сафари. На YouTube еще года 3 назад посмотрел видео, тогда и появилась мысль. В медицинском штабе у нас есть Альберто, я с ним очень хорошо общаюсь — решил у него и спросить про сафари, так как он был в Кении. Побывать там — интересно, колоритно, завораживающе. Жалко, что экшена не было. Природа просто потрясающая, почти всех животных увидел», — сказал Карпукас «СЭ».

В пятницу, 21 июня, «Локомотив» начал первый предсезонный сбор, который будет проходить в Баковке до 30 июня. 24 июня в расположение красно-зеленых вернулись игроки, которые были вызваны в национальные команды.

На первом сборе у «Локомотива» запланированы два товарищеских матча — против «Арсенала» (26 июня) и «Родины» (30 июня).