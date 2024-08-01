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Карпукас: «Ощущается ли уход Дзюбы? Конечно, Артем — легенда российского футбола»

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Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас сравнил атмосферу в команде до и после ухода нападающего Артема Дзюбы.

«Конечно, чувствуется, что уход Дзюбы — потеря. Он большой мастер, так что это ощущается. Не сказал бы, что Артем — легенда «Локомотива». Он легенда всего российского футбола, а там уже без разницы, какого клуба. Дзюба — большой игрок.

Стало ли в раздевалке более пусто без него? Баринов заменил Дзюбу. Точнее, просто остался со своей ролью — он же и так был в команде», — цитирует Карпукаса Sport24.

35-летний Дзюба выступал за железнодорожников с зимы 2022 года. За московский клуб форвард провел 36 матчей, забил 12 голов и сделал 8 результативных передач.

Источник: Sport24
Артем Дзюба
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас
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