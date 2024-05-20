Карпукас рассказал, сколько ему нужно денег на жизнь в месяц

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Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас рассказал о том, сколько денег ему нужно в месяц на жизнь. Ранее он говорил, что ему достаточно 70 тысяч на этот срок.
— Да, изменилась. Она выросла, потому что я перестал жить на базе, у меня есть девушка. Все это взаимосвязано. Расходы выросли в несколько раз. Сейчас в месяц выходит чуть-чуть больше 200 тысяч.
— Сказался ли на тебе рост цен?
— Инфляция, наверное, есть, значит, многое выросло. Замечаю это. Честно скажу, не ориентируюсь по ценам в магазинах. Это больше к девушке вопрос. А так она обычно мне все докладывает. Просто говорит, что за определенные деньги нельзя купить то, что можно было раньше, — цитирует игрока Sport24.
Карпукас — воспитанник «Локомотива». За главную команду он сыграл 70 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего полузащитника в 6 миллионов евро.