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Сегодня, 14:24

Карпукас считает, что «Локомотиву» сейчас нужна пауза

Камила Абдурахманова
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Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас заявил, что команда вернется после перерыва еще сильнее.

«Все равно по очкам мы, в принципе, с «Динамо» вместе, остальные тоже все очень близко. По большому счету какая разница, в конце года эти поражения или там в какой-то другой период. Они в любой момент обидны, так что неважно, там, они в конце, в середине или в начале. А спады у всех случаются. Хорошо, что наступает пауза. Надеюсь, она пойдет нам на пользу и после перерыва сделаем все, чтобы стать еще сильнее», — сказал Карпукас «ВсеПроСпорт»

В воскресенье «Локомотив» в гостевом матче 18-го тура чемпионата России сыграл вничью 0:0 с «Краснодаром». Таким образом, железнодорожники завершили календарный год безвыигрышной серией из четырех матчей.

Источник: «ВсеПроСпорт»
ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас
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