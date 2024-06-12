Карпукас считает, что по уровню Сафонов готов к лиге 1

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас прокомментировал возможный переход голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Удивился ли тому, что Сафонов может перейти в «ПСЖ»? Удивился, конечно. Думаю, по уровню он готов к лиге 1», — цитирует Карпукаса Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» планирует в ближайшее время заключить официальную сделку с Сафоновым. Французский клуб уже подписал первый пакет документов с 25-летним россиянином.

Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». В сезоне-2023/24 голкипер провел 30 матчей за «быков», в которых пропустил 27 голов. 11 раз он сохранил ворота в неприкосновенности.