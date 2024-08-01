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Сегодня, 16:47

Карпукас считает, что уход лидеров не сильно влияет на результаты «Локомотива»

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Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас прокомментировал переход в «Зенит» своего бывшего одноклубника Максима Глушенкова.

«Уход лидеров сказался на составе. Мы оказались перед необходимостью как-то заменить ушедших футболистов. Но что касается результатов на фоне изменений, то пока у нас в трех играх две победы. Пока все более-менее нормально. Посмотрим, как будет на дистанции.

Не могу сказать, что прямо слежу за играми Глушенкова, но в курсе каких-то результатов. То, что он хороший футболист, все знают. Мне зачем это в очередной раз повторять? Я предполагал, что он тот футболист, который нужен «Зениту» по своим качествам», — цитирует Карпукаса Metaratings.

25-летний Глушенков перешел в петербургский клуб перед началом текущего сезона. Нападающий провел за новую команду 4 матча, в которых забил 5 голов, а также стал обладателем Суперкубка России. По итогам сезона-2023/24 россиянин стал лучшим ассистентом среди всех европейских национальных чемпионатов, сделав 19 голевых передач.

Источник: Metaratings
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас
Максим Глушенков
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