Карраскаль отправился с ЦСКА на матч с «Оренбургом»

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ЦСКА вылетел в Оренбург, где в воскресенье, 23 октября, пройдет матч 14-го тура РПЛ против местной команды (начало в 14:00).
Как информирует пресс-служба армейцев, на выезд отправились 23 футболиста, в том числе полузащитник Хорхе Карраскаль.
На этой неделе 24-летний хавбека не попал в заявку на матч 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России против «Торпедо» (0:1). По словам главного тренера красно-синих Владимира Федотова, это произошло по медицинским причинам.
Состав ЦСКА: вратари Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Данила Боков;
защитники Виллиан Роша, Кирилл Набабкин, Милан Гайич, Мойзес, Георгий Щенников, Матвей Лукин, Дмитрий Каптилович;
полузащитники Саша Зделар, Максим Мухин, Хорхе Карраскаль, Иван Обляков, Бахтиер Зайнутдинов, Хесус Медина, Никита Ермаков, Виктор Мендес, Егор Ушаков,
нападающие Федор Чалов, Адольфо Гайч, Владислав Яковлев, Антон Заболотный.
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