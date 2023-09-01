Карраскаль ответил на вопрос, может ли он в будущем перейти в «Спартак» или «Зенит»

Нападающий «Динамо» Хорхе Карраскаль в разговоре с корреспондентом «СЭ» после поражения в матче группового этапа FONBET Кубка России от «Спартака» (1:4) ответил на вопрос о своем будущем.

— Есть ли принципы, что вы не перейдете в какую-то команды в России, например в «Спартак» или «Зенит»?

— Что касается лично меня, я не задумывался, сейчас сосредоточен на игре в «Динамо». Не думаю о других вещах.

27 августа «Динамо» объявило о подписании с колумбийским футболистом контракта до лета 2027 года с опцией продления еще на сезон.