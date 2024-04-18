Карраскаль считает, что у «Динамо» остаются шансы на победу в РПЛ

Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль в разговоре с «СЭ» оценил перспективы команды на оставшуюся часть сезона.

«Очень обидные поражения были у нас в чемпионате в последних трех матчах. Но это нас не сломило. Мы продолжаем работать дальше и бороться. Для нас все оставшиеся матчи очень важны, не выделяем какие-то из них. У нас еще остаются шансы выиграть РПЛ, а также мы боремся за Кубок России», — сказал Карраскаль «СЭ».

«Динамо» после 23 матчей занимает третье место в РПЛ, набрав 37 очков.

В Кубке России бело-голубые встретятся во втором этапе 1/2 финала Путь регионов со «Спартаком».