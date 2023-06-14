Карраскаль в шутку отреагировал на слухи об интересе мадридского «Атлетико»

Нападающий ЦСКА Хорхе Карраскаль в разговоре с «СЭ» отреагировал на слухи об интересе мадридского «Атлетико» к игроку.

«Были слухи об «Атлетико Мадрид». «Атлетико Мадрид»? Что думаете об этом клубе? Я не понимаю, ха-ха (сказал колумбиец по-русски), English, don't understand», — сказал Карраскаль «СЭ».

Ранее агент Карраскаля заявлял, что к разговорам о будущем игрока можно вернуться в июле.

В прошедшем сезоне на счету 25-летнего колумбийца 6 голов и 6 результативных передач в 34 матчах во всех турнирах.

Его контракт с армейцами рассчитан до 30 июня 2026 года.