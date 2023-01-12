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Сегодня, 17:20

Карраскаль возобновил тренировки с основным составом ЦСКА

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник Хорхе Карраскаль вернулся в расположение ЦСКА и возобновил тренировки с основным составом команды, сообщает пресс-служба клуба.

24-летний колумбиец выступает за ЦСКА с февраля 2022 года. В сезоне-2022/23 футболист забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 18 матчах за армейцев во всех турнирах.

Контракт Карраскаля с ЦСКА действует до конца июня 2026 года, портал Transfermark оценивает игрока в 9 миллионов евро.

Ранее директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо сообщил, что Карраскаль по семейным обстоятельствам и предварительному согласованию с тренерским штабом присоединится к команде по ходу тренировочного сбора.

Хорхе Карраскаль
ФК ЦСКА (Москва)
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