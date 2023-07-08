Карраскаль заявил, что ничего не знает о возможном переходе Медины из ЦСКА в «Спартак»

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал, что думает о возможном переходе своего одноклубника Хесуса Медины в «Спартак».

«Я ничего не знаю, это его тема. Правдива ли информация о переходе? Я не в курсе», — сказал Карраскаль Metaratings.ru.

8 июля главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подтвердил переход Медины в «Спартак».

«СЭ» сообщал, что сумма трансфера 26-летний парагваец может составить около 7,5 миллиона евро.

Медина выступает за ЦСКА с января 2022 года. Хавбек провел 45 матчей за московский клуб во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.