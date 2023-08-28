Карраскаль заявил, что никогда не был в ночных клубах

Новичок «Динамо» Хорхе Карраскаль отреагировал на слухи о том, что он часто посещал ночные клубы в Москве.

«Говорят, что я люблю посещать ночные клубы? Это не так! Я никогда не был в клубах! Только по ресторанам хожу. Я семейный человек», — приводит слова Карраскаля «РБ Спорт».

27 августа стало известно, что «Динамо» и ЦСКА договорились о трансфере Карраскаля. 25-летний футболист подписал контракт с бело-голубыми до лета 2027 года с опцией продления еще на сезон.

Колумбийский полузащитник перешел в ЦСКА на правах аренды в феврале 2022 года. В мае 2022-го московский клуб выкупил Карраскаля у «Ривер Плейта».