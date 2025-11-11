Каррера допустил возможное возвращение в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении в московский клуб.



«Если мне позвонят из «Спартака» с предложением возглавить клуб, то я бы точно не ответил «нет»! С радостью вернулся бы в клуб», — сказал Каррера «СЭ».



11 ноября пресс-служба «Спартака» официально объявила об увольнении главного тренера Деяна Станковича.

Под руководством сербского специалиста красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили.

В сезоне-2024/25 «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ. После 15 туров чемпионата России-2025/26 красно-белые идут на шестой строчке с 25 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.