11 ноября, 21:15

Каррера допустил возможное возвращение в «Спартак»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении в московский клуб.

«Если мне позвонят из «Спартака» с предложением возглавить клуб, то я бы точно не ответил «нет»! С радостью вернулся бы в клуб», — сказал Каррера «СЭ».

11 ноября пресс-служба «Спартака» официально объявила об увольнении главного тренера Деяна Станковича.

Под руководством сербского специалиста красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили.

В сезоне-2024/25 «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ. После 15 туров чемпионата России-2025/26 красно-белые идут на шестой строчке с 25 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.

14

  • zg

    Соглашусь,для меня норм еще Ивич,Личка и Талалай.

    12.11.2025

  • Redis_redisich

    Дааа, ну конечно. Уверен, что даже если бы из ФНЛ позвонили, то тоже не ответил бы "нет", так как ты нах.р никому не нужен.

    12.11.2025

  • shutnik78

    неуловимый Джо просто:laughing::sweat_smile::joy:

    12.11.2025

  • Кариока_двойка.

    Массимо - один из лучших вариантов.

    12.11.2025

  • Denissimo

    "не какой" это ты на егэшном нашлёпал?

    11.11.2025

  • alexb2025personal

    Все безработные, которых или выперли за их успехи или долго не могут найти работу и никогда не добивались больших успехов, готовы. Что-то только успешные и работающие не очень-то готовы и не спешат, даже если недавно потеряли работу.

    11.11.2025

  • Славомудр Приморский

    Спасибо, не надо. Лучше в "Динамо", их так и так в пердив ведут.

    11.11.2025

  • Diman_madridista

    Там вроде в Дженоа место освободилось. В Аталанте придурка одного коленом под зад наконец выгнали - что, тебя не позвали?

    11.11.2025

  • Бен Ричардс

    Не дай Бог.

    11.11.2025

  • Вик1977

    Тебе повезло тогда, как тренер не какой

    11.11.2025

  • zg

    Серьезно?!А такое возможно?!Просто тогда Массимо абстрагировался и верхушка у нас,как бы страшно это не звучало,была куда лучше нынешней!

    11.11.2025

  • 555 555

    Если советчики мешать не будут своими советами,то и результат у Массимо будет удовлетворительным.

    11.11.2025

  • 36

    "Ты неловок,дай-ка я"

    11.11.2025

  • zg

    Мляяяяяяяяяяяя,ждем звонков Рианче,Абику и отбивания у Торпедо Олега Георгича!:grin:ПысЫ,но так то Массимо вообще не худший вариант!)

    11.11.2025

