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29 марта, 10:39

Каррера готов приехать в Москву в случае чемпионства «Спартака»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что готов приехать в столицу России в случае победы московской команды в РПЛ.

Красно-белые набрали 43 очка за 21 матч и располагаются на второй позиции в турнирной таблице чемпионата страны, уступая лидирующему «Краснодару» 3 балла.

«Мы не общались и не контактировали со «Спартаком», чтобы я приехал на празднование в Москве в случае чемпионства. Если меня пригласят, то я с удовольствием приеду в Москву на такой праздник», — приводит ТАСС слова Карреры.

Итальянский специалист возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. В сезоне-2016/17 московский клуб под его руководством завоевал золотые медали чемпионата России.

Источник: ТАСС
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Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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