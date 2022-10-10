Каррера надеется, что Промес выиграет гонку бомбардиров по итогам нынешнего сезона РПЛ

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался об игре нападающего московской команды Квинси Промеса.

«Квинси — удивительный человек и футболист. Для меня в нем есть все, чтобы стать настоящим лидером: качественная мотивация и соревновательная дерзость. Надеюсь, он выиграет гонку бомбардиров по итогам сезона и впоследствии станет лучшим иностранным игроком в истории «Спартака», — приводит слова Карреры Metaratings.ru.

В сезоне-2022/23 30-летний нидерландец провел 12 матчей в РПЛ, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач. На данный момент он возглавляет список лучших бомбардиров сезона.