Каррера: «ЦСКА разочаровал под конец этого года»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, какая команда РПЛ разочаровала его в 2023 году.

«Я не знаю всего состава ЦСКА, но он, конечно, разочаровал под конец этого года, не оправдал ожиданий. От этой команды всегда ожидаешь увидеть больше, чем-то место, на котором армейцы идут сейчас», — заявил Каррера Sport24.

После 18 туров чемпионата России-2023/24 ЦСКА занимает 8-е место с 28 очками.

В первом матче после окончания зимней паузы красно-синие сыграют с «Оренбургом» на «ВЭБ Арене».