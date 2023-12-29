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Сегодня, 13:48

Каррера: «ЦСКА разочаровал под конец этого года»

Массимо Каррера.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, какая команда РПЛ разочаровала его в 2023 году.

«Я не знаю всего состава ЦСКА, но он, конечно, разочаровал под конец этого года, не оправдал ожиданий. От этой команды всегда ожидаешь увидеть больше, чем-то место, на котором армейцы идут сейчас», — заявил Каррера Sport24.

После 18 туров чемпионата России-2023/24 ЦСКА занимает 8-е место с 28 очками.

В первом матче после окончания зимней паузы красно-синие сыграют с «Оренбургом» на «ВЭБ Арене».

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Массимо Каррера
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