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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 17:00

Каррера назвал экс спортивного директора «Ромы» Лео серьезной кандидатурой для «Спартака»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в комментарии «СЭ» поделился мнением о бывшем спортивном директоре «Ромы» Мауро Лео.

«Конечно, я знаю его. Он очень хороший и серьезный специалист. Его кандидатура была бы очень интересной для «Спартака», — сказал Каррера «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что Лео был предложен «Спартаку» на пост спортивного директора команды. Также на этот пост, согласно информации «СЭ», рассматривается руководитель отдела международных отношений и скаутинга «Галатасарая» — испанец Фрэнсис Кагигао.

ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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