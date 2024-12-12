Каррера назвал экс спортивного директора «Ромы» Лео серьезной кандидатурой для «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в комментарии «СЭ» поделился мнением о бывшем спортивном директоре «Ромы» Мауро Лео.

«Конечно, я знаю его. Он очень хороший и серьезный специалист. Его кандидатура была бы очень интересной для «Спартака», — сказал Каррера «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что Лео был предложен «Спартаку» на пост спортивного директора команды. Также на этот пост, согласно информации «СЭ», рассматривается руководитель отдела международных отношений и скаутинга «Галатасарая» — испанец Фрэнсис Кагигао.