Каррера назвал людей в России, с которыми общается, и ответил на вопрос, есть ли у него нерукопожатные фигуры

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» рассказал, с кем из людей, имевших отношение к его работе во главе красно-белых, продолжает общаться, и есть ли такие, кому сегодня он не пожал бы руку.

— С кем из людей, работавших тогда с вами в «Спартаке», сохраняете контакт и хорошие отношения?

— С Марко Трабукки, Тимуром Гурцкая и зятем Леонида Федуна Юханом Гераскиным. Это были люди, с которыми я ближе всего общался за пределами поля. Были и другие друзья. Месяц назад Юхан проезжал Бергамо и был здесь у меня. С Марко и Тимуром переписываемся. Общаемся не о «Спартаке», а вообще о делах друг друга, о том, что произошло нового.

— Можете назвать человека в России, которому никогда не пожмете руку?

— Такого человека нет. Пожму каждому, и при этом буду смотреть ему в глаза.