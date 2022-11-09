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Сегодня, 19:30

Каррера назвал людей в России, с которыми общается, и ответил на вопрос, есть ли у него нерукопожатные фигуры

Игорь Рабинер
Обозреватель
Массимо Каррера.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» рассказал, с кем из людей, имевших отношение к его работе во главе красно-белых, продолжает общаться, и есть ли такие, кому сегодня он не пожал бы руку.

— С кем из людей, работавших тогда с вами в «Спартаке», сохраняете контакт и хорошие отношения?

— С Марко Трабукки, Тимуром Гурцкая и зятем Леонида Федуна Юханом Гераскиным. Это были люди, с которыми я ближе всего общался за пределами поля. Были и другие друзья. Месяц назад Юхан проезжал Бергамо и был здесь у меня. С Марко и Тимуром переписываемся. Общаемся не о «Спартаке», а вообще о делах друг друга, о том, что произошло нового.

— Можете назвать человека в России, которому никогда не пожмете руку?

— Такого человека нет. Пожму каждому, и при этом буду смотреть ему в глаза.

Денис Глушаков и&nbsp;Массимо Каррера. «Пожму руку Глушакову. Но только он знает, специально ли не забил «Тосно». Интервью Карреры о «Спартаке»

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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