Каррера назвал положительными результаты «Спартака» в первом круге РПЛ: «Есть шанс побороться за титул!»

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Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера в комментарии для «СЭ» подвел итоги первого круга РПЛ для красно-белых.
«Результат положительный! Есть шанс побороться за титул! Главное — не потерять позиции. И попытаться выиграть в следующем матче с «Зенитом», — сказал Каррера «СЭ».
В воскресенье, 30 октября «Спартак» победил «Торпедо» (1:0) в матче 15-го тура чемпионата России. Команда Гильермо Абаскаля набрала 32 очка и вернулась на второе место в турнирной таблице.
Отставание «Спартака» от лидирующего «Зенита» составляет 4 очка, при этом команда из Санкт-Петербурга на данный момент еще не сыграла свой матч в рамках 15-го тура чемпионата России против «Краснодара».
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