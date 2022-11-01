Каррера назвал Промеса лучшим игроком первого круга РПЛ

Сегодня, 09:34
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с корреспондентом «СЭ» назвал нападающего Квинси Промеса лучшим игроком первой половины РПЛ.
«В этом сезоне в РПЛ много хороших игроков. Но думаю, Промеса можно назвать лучшим в первом круге», — сказал Каррера «СЭ».
После 15 туров чемпионата России по футболу на счету 30-летнего нидерландского футболиста 14 матчей, 12 голов и 6 результативных передач за красно-белых. Контракт Промеса со «Спартаком» рассчитан до конца июня 2024 года. Вместе с московской командой в прошлом сезоне нападающий выиграл Кубок России-2022.
«Спартак» занимает второе место в РПЛ с 32 очками после первого круга. На первой строчке располагается «Зенит» с 39 баллами.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования