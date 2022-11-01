Каррера назвал Промеса лучшим игроком первого круга РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с корреспондентом «СЭ» назвал нападающего Квинси Промеса лучшим игроком первой половины РПЛ.

«В этом сезоне в РПЛ много хороших игроков. Но думаю, Промеса можно назвать лучшим в первом круге», — сказал Каррера «СЭ».

После 15 туров чемпионата России по футболу на счету 30-летнего нидерландского футболиста 14 матчей, 12 голов и 6 результативных передач за красно-белых. Контракт Промеса со «Спартаком» рассчитан до конца июня 2024 года. Вместе с московской командой в прошлом сезоне нападающий выиграл Кубок России-2022.

«Спартак» занимает второе место в РПЛ с 32 очками после первого круга. На первой строчке располагается «Зенит» с 39 баллами.

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