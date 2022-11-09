Каррера объяснил, почему его «Спартак» в чемпионский год выиграл много матчей со счетом 1:0

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» объяснил, почему в чемпионский сезон его команда выиграла большое количество матчей со счетом 1:0.

— В чемпионском сезоне вы одержали рекордное число побед со счетом 1:0, тогда как первый разгром был против «Терека» уже в конце турнира. Значит ли это, что результат для вас важнее красоты игры?

— Да, считаю, что в футболе главное — результат. Все говорят, что лучше выиграть пять раз по 1:0, чем один раз 5:0. Конечно, болельщику приятнее смотреть на крупные победы и красивый футбол, однако не всегда так получается. На поле выходят две команды, каждая из которых хочет выиграть. В современном футболе много игр, в которых все решают эпизоды — пенальти, угловые, штрафные. Аньелли всегда говорил: «Победа — не самое важное. Победа — это единственная вещь, которая имеет значение». И таким был созданный им «Ювентус».