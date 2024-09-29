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Сегодня, 12:09

Каррера объяснил, почему не может добиться успеха после ухода из «Спартака»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о своей тренерской карьере.

«Поскольку в «Спартаке» у меня была сильная и качественная команда, я лишь позволил каждому отдельному игроку раскрыть свой потенциал. Качества, которые я больше не находил в последующих командах», — сказал Каррера «СЭ».

27 сентября «Асколи» отправил Карреру в отставку. 60-летний специалист возглавил клуб в марте 2024 года после трехлетней паузы в тренерской карьере. В нынешнем сезоне команда под его руководством набрала восемь очков в шести матчах третьего по силе дивизиона Италии.

ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера

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