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Сегодня, 21:36

Каррера поддержал назначение Станковича в «Спартак»: «Это выглядит очень интересно!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал «СЭ» назначение Деяна Станковича на пост главного тренера красно-белых с сезона-2024/25.

«Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая.

«Если честно, Станковича как тренера я знаю не слишком хорошо. Но его назначение выглядит очень интересно! Новый тренер по вратарям Пьерлуиджи Бривио? Помню его по игре в «Наполи». Желаю им удачи!» — сказал Каррера «СЭ».

«Спартак» в середине апреля уволил с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. С того момента командой руководит исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Деян Станкович
Массимо Каррера
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