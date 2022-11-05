Каррера: «Мне обидно не увидеть Квинси на чемпионате мира, ведь он сейчас в отличной форме»

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об игре Квинси Промеса за «Спартак» в текущем сезоне.
«Однозначно это хороший задел для «Спартака» и Промеса в гонке за титул. Мне обидно не увидеть Квинси на чемпионате мира, ведь он сейчас в отличной форме. Просто лучший», — цитирует Карреру Sport24.
В текущем сезоне Промес провел 20 матчей за красно-белых во всех турнирах, в которых забил 16 голов и сделал 7 результативных передач.
Напомним, что нидерландский полузащитник не был включен в заявку сборной свой страны на чемпионат мира-2022 в Катаре.
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Основные источники исследования