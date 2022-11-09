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Сегодня, 06:30

«До истории с тюрьмой Кокорин мне очень нравился». Мнение Карреры о неудаче форварда в «Фиорентине» и о разнице между Миранчуком и Пашаличем в «Аталанте»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» поделился мнением о причинах неудачи Александра Кокорина в «Фиорентине», а также о том, почему бывшему спартаковцу Марио Пашаличу удалось добиться в «Аталанте» большего, чем Алексею Миранчуку.

— Пашалич развился до уровня игрока основы «Аталанты», Миранчук — нет. В чем разница?

— Сложно сказать. У Кокорина тоже были сложности в «Фиорентине». Возможно, Миранчук к моменту перехода в «Аталанту» уже был сформирован как игрок, а Пашалич был более молодым и со временем устранил недостатки в своей игре. К тому же в «Спартаке» Марио находился в аренде, а «Аталанта» его купила. Возможно, это дало игроку больше уверенности.

— Для всех в России итальянская история Кокорина покрыта завесой мрака. Никто не мог предположить, что он перейдет в серию А после заключения. Как «Фиорентина» могла купить его и почему тогда совсем не использовала?

— Тоже не могу это объяснить. До того как с ним случилась история с тюрьмой, он мне очень нравился. Индивидуально сильный и техничный игрок атаки со всеми необходимыми качествами. Возможно, за время в заключении у него появились более серьезные проблемы со здоровьем, чем можно увидеть внешне. К тому же во Флоренции Кокорину не повезло с тем, что в то время Влахович забивал по 40 голов за сезон.

Массимо Каррера. Массимо Каррера: «В июне смогу выезжать из Италии. Тогда и готов вернуться на работу в Россию»
Александр Кокорин
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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