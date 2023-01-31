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Сегодня, 13:27

Каррера: «Промес и Малком — игроки одного уровня»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что думает о нападающем «Спартака» Квинси Промесе и полузащитнике «Зенита» Малкоме.

«Промес и Малком — игроки одного уровня. Оба одинаково хороши», — приводит «РБ Спорт» слова Карреры.

Промес и Малком являются лучшими снайперами «Спартака» и «Зенита» соответственно в чемпионате России сезона-2022/23. В текущем сезоне голландский футболист забил 17 голов, на счету бразильца — 15 забитых мячей.

Клуб из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 42 очка. «Спартак» с 36 очками расположился на второй позиции.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/massimo-karrera-promes-i-malkom-igroki-odnogo-urovnya/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Интер
Аталанта

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
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ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
Квинси Промес
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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