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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что думает о нападающем «Спартака» Квинси Промесе и полузащитнике «Зенита» Малкоме.
«Промес и Малком — игроки одного уровня. Оба одинаково хороши», — приводит «РБ Спорт» слова Карреры.
Промес и Малком являются лучшими снайперами «Спартака» и «Зенита» соответственно в чемпионате России сезона-2022/23. В текущем сезоне голландский футболист забил 17 голов, на счету бразильца — 15 забитых мячей.
Клуб из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 42 очка. «Спартак» с 36 очками расположился на второй позиции.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования