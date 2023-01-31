Каррера: «Промес и Малком — игроки одного уровня»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что думает о нападающем «Спартака» Квинси Промесе и полузащитнике «Зенита» Малкоме.

«Промес и Малком — игроки одного уровня. Оба одинаково хороши», — приводит «РБ Спорт» слова Карреры.

Промес и Малком являются лучшими снайперами «Спартака» и «Зенита» соответственно в чемпионате России сезона-2022/23. В текущем сезоне голландский футболист забил 17 голов, на счету бразильца — 15 забитых мячей.

Клуб из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 42 очка. «Спартак» с 36 очками расположился на второй позиции.