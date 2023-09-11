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Сегодня, 13:48

Каррера рассказал, что скучал по болельщикам «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» итальянец Массимо Каррера очень скучал по болельщикам команды и благодарен им за теплый прием во время матча легенд красно-белых и сборной мира.

«У меня были мурашки от кричалок болельщиков обо мне, я их поблагодарил за ту любовь, которую они мне дают. Конечно, безусловно, скучал по болельщикам «Спартака». Я сейчас слежу за результатами команды, нет большой возможности следить за матчами. Перед матчем не было никакой подготовки, чисто импровизация. Просто расписали, кто на какой позиции играет, игроки вышли на поле. Им не надо много объяснять, они знают свое дело. Решали совместно с Юрием Семиным», — приводит слова Карреры ТАСС.

Карерра возглавлял московский клуб с 2016 по 2018 год. В сезоне-2016/2017 итальянский специалист привел «Спартак» к первому за 16 лет чемпионству.

Источник: https://tass.ru/sport/18713547
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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 Урал 7 4 1 2 8-8 13
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 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
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 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
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 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
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 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
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 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
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Локомотив – Оренбург
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