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Каррера рассказал, как проводит время, пока не тренирует

Игорь Рабинер
Обозреватель
Массимо Каррера и Игорь Рабинер.
Фото «СЭ»
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» рассказал, как проводит время в отсутствие тренерской работы. Последним клубом Карреры в феврале — апреле 2021 года был «Бари».

— Из чего состоит нынешняя жизнь бывшего главного тренера «Спартака» и любимца его фанатов Массимо Карреры?

— Наслаждаюсь общением с семьей. Команды у меня нет — пока не нашел верное, подходящее мне решение. Развлекаюсь, тренируя маленьких детей у моего друга с понедельника по среду. Смотрю очень много футбольных матчей по телевизору, хожу на стадион «Аталанты». Готовлю, играю в падель (разновидность тенниса. - Прим. И.Р.). Для меня это — год отдыха. Никакого стресса. Я очень расслаблен. По вторникам еще помогаю людям с ограниченными возможностями.

— Какое блюдо ваше фирменное?

— Готовлю все. Мне это нравится. Импровизирую, никогда не следую рецептам. Что есть в холодильнике — из того и готовлю. (Зашедшая в этот момент в гостиную жена Карреры Пинни назвала свое любимое блюдо в исполнении мужа — пасту с маленькими помидорами.)

— Как поживают ваши дочери?

— Старшая, Франческа, работает в Милане. Она выучилась по специальности «маркетинг и коммуникации». Младшая, Мартина, с подругой развивает свой бренд одежды, у них есть страница в инстаграме (сеть запрещена в РФ. — Прим. «СЭ»). Возможно, откроют бутик.

— Вы упомянули, что ходите на матчи «Аталанты». Вам как легенде клуба из Бергамо, игравшему здесь семь лет, полагается бесплатный абонемент на VIP-трибуну?

— Да.

— Можно ли назвать вас болельщиком какой-либо команды серии А?

— Болею за «Ювентус». Я — черно-белый!

— И болеете за «Ювентус» в матчах с «Аталантой», сидя в випе бергамасков?!

— Нет, поддерживаю обе команды. Хотя это сложно.

— Ходите на каждую домашнюю игру «Аталанты»?

— В этом году был уже много раз. Был даже на матче против «Монцы». Последний матч, на который ходил, — «Аталанта» — «Лацио».

Массимо Каррера. Массимо Каррера: «В июне смогу выезжать из Италии. Тогда и готов вернуться на работу в Россию»

ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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