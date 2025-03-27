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27 марта, 12:57

Каррера: «В детстве играл дома в футбол — разбил много ламп»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как детская любовь к футболу привела его в спорт.

«Играл дома в футбол, разбил много ламп. У меня была эта страсть к футболу. Отец играл в футбол, но не на высшем уровне. С детства пытался играть в футбол. В 6 лет пошел в футбольную школу. Понял, что это может стать не моей профессией а тем, что могло бы приносить мне удовольствие. Сейчас много родителей, которые заставляют играть детей в футбол. Но любовь к футболу должна исходить от сердца», — сказал Каррера на мотивационном тренинге от звезд европейского футбола при поддержке «Клуба 1912» и букмекерской компании BetBoom.

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. За это время итальянский специалист привел красно-белых к чемпионству и Суперкубку России.

4 марта 60-летний итальянец сообщил, что готов возглавить клуб Мелбет-Первой лиги.

Футбол
Массимо Каррера
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