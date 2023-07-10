Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:00

Каррера рассказал, в чем польза лимита на легионеров в российском футболе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о лимите на легионеров в российском футболе.

«Я не думаю, что в России мало хороших своих тренеров, но сейчас, в условиях глобализации, иностранных тренеров ищут во всех чемпионатах планеты. Это нормально и практикуется повсеместно. Присутствие слишком большого количества иностранцев в составе команды будет препятствовать росту российской молодежи и наносить ущерб национальной сборной. Поэтому в лимите на легионеров есть своя польза. Я, как и прежде, выступаю за приезд иностранцев, но в умеренном количестве. Еще один важный момент — чтобы это были сильные легионеры. Сильнее, чем российские игроки. Это позволит футболистам расти, учиться. В противном случае, я предпочитаю воспитывать своих ребят», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

РФС с сезона-2022/23 установил требования для клубов РПЛ, что в заявку может быть включено не более 13 легионеров, из которых одновременно на футбольном поле в матче чемпионата за один клуб могут находиться не более восьми легионеров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/karrera-rasskazal-v-chem-pol-za-limita-na-legionerov-v-rossijskom-futbole/
Футбол
РПЛ
Массимо Каррера
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Рублев обыграл Бублика и вышел в четвертьфинал Уимблдона
Спустили российский флаг. Наши спортсмены, сменившие гражданство за полтора года
Скончался пострадавший в конфликте с участием Понасенкова мужчина
В Центробанке предупредили россиян о новой схеме мошенников
Микрорайон Сочи затопило из-за сильного ливня
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Шлегеля заявил, что игрок все еще ждет предложений из России

Стала известна сумма трансфера Рамиреса за переход из «Краснодара» в «Ференцварош»