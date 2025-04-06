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6 апреля, 13:04

Каррера — о критике трансфера Гарсии в «Спартак» : «Он не пришел из «Зенита», но вызывает недовольство»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал «СЭ» о работе с нападающим Ливаем Гарсией.

«Когда я работал с Ливаем Гарсией в АЕКе, считал его хорошим и качественным игроком. Я также следил за ним, когда уже там не работал. Он забивал. Считаю Гарсию хорошим игроком. Даже здесь, он не пришел из «Зенита», но вызывает недовольство. Естественно, болельщик требует результата, а он не из тех, кто его на данный момент показывает», — сказал Каррера «СЭ».

Гарсия перешел в «Спартак» 7 февраля. За московский клуб 27-летний футболист отыграл 5 матчей, в которых не отметился ни одним результативным действием.

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Футбол
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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