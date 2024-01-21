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Сегодня, 12:13

Каррера: «Если Абаскаль не верит в Джикию, ему лучше уйти из «Спартака»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мыслями о будущем защитника Георгия Джикии в московской команде.

«Если тренер не верит в него, ему лучше уйти. У него есть качества, чтобы играть в любой команде, если он в отличной физической и психологической форме. Причем не только в России», — цитирует Карреру Metaratings.ru.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Его контракт с красно-белыми истекает в мае 2024-го. В текущем сезоне 30-летний футболист сыграл 9 матчей за «Спартак», проведя на поле в общей сложности 706 минут.

19 января появилась информация, что защитник может остаться в московском клубе. При этом красно-белые не готовы предложить ему зарплату выше, чем 1,5 миллиона евро в год.

Источник: https://metaratings.ru/news/karrera-esli-abaskal-ne-verit-v-dzhikiyu-emu-luchshe-uiti-326094/
Георгий Джикия
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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