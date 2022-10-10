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Сегодня, 14:15

Каррера считает, что Промес может стать лучшим иностранным игроком в истории «Спартака»

Виктория Кравченко

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что думает о результатах форварда Квинси Промеса в московском клубе.

«Он удивительный человек и футболист. Для меня в нем есть все, чтобы стать настоящим лидером: качественная мотивация и соревновательная дерзость. Надеюсь, он выиграет гонку бомбардиров по итогам сезона и впоследствии станет лучшим иностранным игроком в истории «Спартака», — цитирует Карреру Metaratings.ru.

30-летний нидерландец провел в РПЛ 12 матчей, забив 11 голов и сделав 5 результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/karrera-nadeyus-promes-vyigraet-bombardirskuyu-gonku-po-itogam-sezona-v-rpl-1381438/
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