Каррера считает, что Промес может стать лучшим иностранным игроком в истории «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что думает о результатах форварда Квинси Промеса в московском клубе.

«Он удивительный человек и футболист. Для меня в нем есть все, чтобы стать настоящим лидером: качественная мотивация и соревновательная дерзость. Надеюсь, он выиграет гонку бомбардиров по итогам сезона и впоследствии станет лучшим иностранным игроком в истории «Спартака», — цитирует Карреру Metaratings.ru.

30-летний нидерландец провел в РПЛ 12 матчей, забив 11 голов и сделав 5 результативных передач.