Каррера: «Спартак» будет фаворитом в игре с «Нижним Новгородом». Нужно забыть о победе над «Зенитом»

1 октября, 15:41
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча против «Нижнего Новгорода» в 11-м туре РПЛ.
«Спартак» будет фаворитом в этой встрече. Команда должна забыть о победе над «Зенитом» и выйти на поле с той же решимостью, что и два дня назад», — сказал Каррера «СЭ».
После 10 туров «Спартак» с 19 очками расположился на 5-м месте в турнирной таблице. Завтра, 2 октября, состоится матч красно-белых с «Нижним Новгородом». Начало — в 19.00 мск.
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