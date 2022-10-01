Каррера: «Спартак» будет фаворитом в игре с «Нижним Новгородом». Нужно забыть о победе над «Зенитом»

Каррера считает, что «Спартак» будет фаворитом в матче с «Нижним Новгородом»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча против «Нижнего Новгорода» в 11-м туре РПЛ.

«Спартак» будет фаворитом в этой встрече. Команда должна забыть о победе над «Зенитом» и выйти на поле с той же решимостью, что и два дня назад», — сказал Каррера «СЭ».