Каррера считает, что «Спартак» поборется с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о результатах красно-белых в первом круге РПЛ.
«Спартак» показал отличный результат в первом круге чемпионата России. Команда доказала, что способна претендовать на золотые медали в этом сезоне. «Спартак» обязательно поборется с «Зенитом» за чемпионство, еще ничего не решено. Но красно-белым необходимо побеждать «Зенит» в личных встречах, иначе стать чемпионами будет невозможно", — цитирует «РБ Спорт» Карреру.
«Спартак» занимает второе место в РПЛ с 32 очками после первого круга. На первой строчке располагается «Зенит» с 39 баллами.
В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с «Сочи». Встреча пройдет 5 ноября в 14.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования
KadulyK
когда нибудь поборется
01.11.2022
AnTaras
Даже победа над Зенитом ничего не гарантирует. Но ведь это неважно, главное сказать что то.
01.11.2022