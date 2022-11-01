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Сегодня, 11:58

Каррера считает, что «Спартак» поборется с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ

Мария Гусева
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о результатах красно-белых в первом круге РПЛ.

«Спартак» показал отличный результат в первом круге чемпионата России. Команда доказала, что способна претендовать на золотые медали в этом сезоне. «Спартак» обязательно поборется с «Зенитом» за чемпионство, еще ничего не решено. Но красно-белым необходимо побеждать «Зенит» в личных встречах, иначе стать чемпионами будет невозможно", — цитирует «РБ Спорт» Карреру.

«Спартак» занимает второе место в РПЛ с 32 очками после первого круга. На первой строчке располагается «Зенит» с 39 баллами.

В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с «Сочи». Встреча пройдет 5 ноября в 14.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/massimo-karrera-spartak-obyazatel-no-poboretsya-s-zenitom-za-chempionstvo-eshhe-nichego-ne-resheno/

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Прогнозы на спорт

  • KadulyK

    когда нибудь поборется

    01.11.2022

  • AnTaras

    Даже победа над Зенитом ничего не гарантирует. Но ведь это неважно, главное сказать что то.

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