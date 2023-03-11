Каррера считает, что в чемпионате Италии «Зенит» претендовал бы на пятое-шестое место

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос, за какое место мог бы бороться «Зенит» в чемпионате Италии.

«Я считаю, что «Зенит» мог бы войти в группу команд, которые борются за попадание в Лигу Европы и Лигу конференций — пятое-шестое место», — приводит «РБ Спорт» слова Карреры.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 45 очков.

12 марта клуб из Санкт-Петербурга сыграет с «Химками» в рамках 19 тура РПЛ. Игра начнется в 14.00 по московскому времени.