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Сегодня, 21:15

Каррера считает, что волевая победа «Спартака» придаст уверенности в чемпионской гонке

Микеле Антонов
,  
Екатерина Звенигородская

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу красно-белых в матче 11-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (2:1).

«Очередная важная победа для «Спартака»! Она придаст уверенности в гонке за чемпионство, а также сил всем игрокам, без исключения. Лично я считаю, что «Спартаку» по силам побороться за чемпионство в этом сезоне», — сказал Каррера «СЭ».

«Спартак» (22 очка) поднялся на четвертую строчку, «Нижний Новгород» (12 очков) занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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