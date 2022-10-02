Каррера считает, что волевая победа «Спартака» придаст уверенности в чемпионской гонке

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу красно-белых в матче 11-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (2:1).

«Очередная важная победа для «Спартака»! Она придаст уверенности в гонке за чемпионство, а также сил всем игрокам, без исключения. Лично я считаю, что «Спартаку» по силам побороться за чемпионство в этом сезоне», — сказал Каррера «СЭ».

«Спартак» (22 очка) поднялся на четвертую строчку, «Нижний Новгород» (12 очков) занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.