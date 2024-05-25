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Сегодня, 20:43

Каррера — о чемпионстве «Зенита»: «Победитель всегда прав»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» прокомментировал завершение чемпионата России.

«Зенит» снова стал чемпионом? Победитель всегда прав. Это означает лишь, что команда работает лучше, чем остальные", — сказал Каррера «СЭ».

«Зенит» дома обыграл «Ростов» в матче заключительного, 30-го тура РПЛ — 2:1. В параллельной встрече «Краснодар» обыграл «Динамо» со счетом 1:0. Благодаря этому «Зенит» занял первое место в турнирной таблице РПЛ и стал чемпионом России в шестой раз подряд.

РПЛ
ФК Зенит
Массимо Каррера
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