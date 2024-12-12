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Сегодня, 15:00

Каррера: «Я был бы рад, если бы «Спартак» прервал серию чемпионств «Зенита» в этом году»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» оценил шансы красно-белых на чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

«Думаю, в этом сезоне «Спартак» сможет побороться за титул. Я был бы рад, если бы они, как принципиальный соперник «Зенита», прервали серию чемпионств петербуржцев в этом году», — сказал Каррера «СЭ».

«Спартак» ушел на зимнюю паузу на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России с 37 очками. Красно-белые завершили 2024 год в РПЛ шестью победами подряд.

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ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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