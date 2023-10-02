Каррера сообщил о готовности возглавить «Спартак» в случае отставки Абаскаля

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что готов снова возглавить московскую команду.

«Абаскаль может покинуть «Спартак»? Если команде понадобится помощь, и они меня позовут, то, конечно, буду готов возглавить московский клуб», — цитирует Карреру Sport24.

После 10 туров чемпионата России-2023/24 «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с 16 очками.

В следующем туре РПЛ красно-белые встретятся с ЦСКА на своем поле. Игра состоится 8 октября.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль согласился с тем, что игра с «Крыльями Советов» была худшей за все время его работы в московском клубе.

По данным «СЭ», главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль может быть отправлен в отставку в случае поражения от красно-синих.

Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 года по ноябрь 2018-го. Под его руководством клубы впервые за 16 лет стали чемпионами России, а также завоевали Суперкубок страны.