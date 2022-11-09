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Каррера: «Любовь ко мне итальянских и российских болельщиков — это разное. Дома меня любили как игрока, а в «Спартаке» называли отдельно»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Массимо Каррера с болельщиками «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» высказался о любви к нему фанатов красно-белых и сравнил ее с отношением к нему как игроку болельщиков итальянских клубов, в которых он играл.

— Меня всегда любили болельщики — в «Бари», «Ювентусе», «Аталанте». Не знаю почему. Может, из-за того, что я тихий, простой, скромный человек, который предпочитал дела словам. Я всегда делал свою работу и демонстрировал результат.

Любовь ко мне итальянских и российских болельщиков — это разное. Здесь меня любили как игрока. А в «Спартаке» болельщики называют тебя отдельно. Это нормально, когда фанаты придумывают для тебя индивидуальные заряды. Такое происходит и с Моуринью, и с другими тренерами.

Денис Глушаков и&nbsp;Массимо Каррера. «Пожму руку Глушакову. Но только он знает, специально ли не забил «Тосно». Интервью Карреры о «Спартаке»
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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