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Сегодня, 00:30

Каррера: «Решение о переходе российского футбола в Азию меня не устраивает»

Иван Торопцев
Корреспондент
Массимо Каррера.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что не поддерживает идею о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Я бы на месте РФС дождался бы возвращения в УЕФА. Решение о переходе российского футбола в Азию меня не устраивает», — приводит Metaratings слова Карреры.

В пятницу, 23 декабря после заседания исполкома РФС президент организации Александр Дюков заявил, что решение о переходе в АФК или отказе от этой идеи будет принято до конца 2022 года.

В феврале нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили российскую сборную и клубы от участия в международных турнирах.

Источник: https://metaratings.ru/news/karrera-reshenie-o-perekhode-rossiyskogo-futbola-v-aziyu-menya-ne-ustraivaet-1449475/
Футбол
РПЛ
РФС
Массимо Каррера
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