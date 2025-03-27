Каррера заявил об отсутствии принципов для возможной работы в ЦСКА, «Динамо» или «Зените»

27 марта, 16:18
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос, согласился ли бы он возглавить ЦСКА, «Динамо» или «Зенит».
— Если у вас будет предложение от интересного проекта, в частности, со стороны принципиальных соперников для «Спартака» — ЦСКА, «Динамо» или «Зенита», будете ли вы бояться критики болельщиков?
— Я не отвечу.
— Почему?
— К сожалению, это наша работа. Мы профессионалы. В Италии есть тренеры, которые переходят из «Интера» в «Милан», из «Милана» в «Ювентус». Мы подлежим таким переменам в жизни. Невозможно быть только тренером команды, за которую ты сам болеешь.
— То есть принципиальности в этом нет?
— Здесь не может быть такой яркой принципиальности. Потому что это работа.
4 марта 60-летний итальянец сообщил, что готов возглавить клуб Мелбет-Первой лиги.