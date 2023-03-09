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Карсаков оценил вариант с возвращением Языджи в ЦСКА

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Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Карсаков прокомментировал возможное возвращение в клуб турецкого полузащитника Юсуфа Языджи.

«Поможет ли Языджи нынешнему ЦСКА? Нужно смотреть, в какой он форме. Если в хорошей — конечно, поможет. Сложно судить, давно его не видел. Когда он приехал и был в хорошей форме, то помогал», — цитирует Карсакова «Чемпионат».

26-летний полузащитник выступал за ЦСКА во второй половине сезона 2021/22. Армейцы арендовали его у французского «Лилля». Языджи провел за клуб 12 матчей, забил 8 мячей и отдал 2 голевые передачи.

В данный момент футболист выступает за «Трабзонспор» на правах аренды из «Лилля». Хавбек забил 5 голлов и сделал 1 результативную передачу в 21 игре за турецкую команду.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5024755-dmitrij-karsakov-vyskazalsya-o-vozmozhnom-vozvraschenii-yazydzhi-v-cska.html
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