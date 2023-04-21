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Сегодня, 13:08

Карвальо рассказал, как Березуцкие преподали ему курс «плохого» русского языка

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо рассказал о братьях-близнецах Василии и Алексее Березуцких, с которыми он выступал за армейцев.

«Классные парни. Иногда могли выпить. А на футбольном поле они вместе с Игнашевичем были лучшими защитниками и в ЦСКА, и в российском чемпионате. Если брать русских футболистов, то ими в команде восхищались больше всего. Как у них с чувством юмора? Чтобы прям подкалывали меня, такого не было. Но когда я только приехал в ЦСКА, братья мне преподали курс русского языка. Плохого русского языка, если вы понимаете, о чем я», — приводит слова Карвальо Sport24.

Бразилец выступал за московский клуб с 2004 по 2010 год. Вместе с командой он становился обладателем Кубка УЕФА-2004/05, дважды побеждал в чемпионате страны (2005, 2006) и четырежды выигрывал Кубок России (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-21-karvalo-o-berezutskikh-kogda-ya-priyekhal-v-tsska-bratya-mne-proveli-kurs-russkogo-yazyka-plokhogo-russkogo-yazyka
Алексей Березуцкий
Василий Березуцкий
Даниэл Карвальо
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ФК ЦСКА (Москва)
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