Карвальо сыграет за ЦСКА в товарищеском матче с 2DROTS

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо сыграет в составе армейцев в товарищеском матче с 2DROTS, сообщила пресс-служба московского клуба.

Встреча пройдет в субботу, 25 марта, на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — 16.00 по московскому времени. Также 40-летний бразилец проведет автограф-сессию.

В ЦСКА Карвальо провел 6 лет. Футболист выступал в московском клубе с 2004 по 2010 год. В составе ЦСКА Карвальо становился чемпионом России (2005, 2006), завоевывал Кубок России (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09), Суперкубок России (2004, 2006, 2009) и Кубок УЕФА (2004/05).